MAGAZİN
Didem Soydan'dan Arda Turan açıklaması
23 Aralık 2016 Cuma, 13:32:57 | Güncelleme: 13:37:31
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Adı Arda Turan ile aşk dedikodularına karışan Didem Soydan sessizliğini bozdu.
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Ünlü manken, Star Wars serisinin vizyona giren yeni filmi, 'Rogue One' için düzenlenen etkinlikte Arda Turan hakkında konuştu.
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Gazeteciler Soydan'a, Barcelona'da top koşturan milli yıldız Arda Turan ile geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan aşk haberlerini hatırlattı.
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Soydan şöyle konuştu: "Arda'yla aynı arkadaş ortamında bulunduk. Yazıldığı gibi durumlar olmadı. Bu konu ile ilgili bir daha konuşmak istemiyorum."
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Turan'ın bir partide manken Didem Soydan ile yakınlaştığı iddia edilmişti.
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