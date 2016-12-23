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Didem Soydan'dan Arda Turan açıklaması

23 Aralık 2016 Cuma, 13:32:57

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    Adı Arda Turan ile aşk dedikodularına karışan Didem Soydan sessizliğini bozdu.

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    Ünlü manken, Star Wars serisinin vizyona giren yeni filmi, 'Rogue One' için düzenlenen etkinlikte Arda Turan hakkında konuştu.

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    Gazeteciler Soydan'a, Barcelona'da top koşturan milli yıldız Arda Turan ile geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan aşk haberlerini hatırlattı.

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