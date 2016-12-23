Gigi Hadid evlilik teklifini geri çevirdi

Podyumlarda fırtına estiren Gigi Hadid'le müzik dünyasının genç yıldızı Zayn Malik'in ilişkisi son dönemde zor günler geçiriyor Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan çiftin "evlilik" nedeniyle aralarının açıldığı iddia edildi. ABD merkezli 'Life & Style' dergisi, Zayn Malik'in Gigi Hadid'e evlenme teklif ettiğini öne sürdü.

Çifte yakın bir kaynak dergiye yaptığı açıklamada, "Gigi henüz 21 yaşında. Zayn'la çok mutlular ancak bu yaşta evlilik düşünmüyor. O yüzden onu geri çevirdi" dedi.

Aynı kaynak, "Gigi annesinin yaşadığı iki boşanma nedeniyle zor günler geçirdi. Zayn'dan yüzde yüz emin olana kadar bu teklifi kabul etmek istemiyor" ifadelerinde bulundu.

Gigi Hadid'in kendisini "hazır" hissetmediği için Malik'e hayır dediği belirtilirken, çiftin arasının açıldığı iddia edildi. One Direction'un eski üyesi Zayn Malik daha öne Perrie Edwards'la iki yıl nişanlı kalmıştı.