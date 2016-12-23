Şarkıcı Ufuk Yıldırım ile Pelin Elitez boşandı

Şarkıcı Ufuk Yıldırım, 2012 yılında evlendiği şarkıcı Pelin Elitez'le olan evliliğini bitirdi.
Sunucu Sonay Dikkaya'dan boşandıktan sonra Pelin Elitez'le, "Onu görür görmez aşık oldum" diyerek evlenen Yıldırım'm evliliği dört yıl sürdü.
TEK CELSEDE
Bir etkinlikte gazetecilerin Ufuk Yıldırım'a, "Eşinize selamımızı söyleyin" demesi üzerine şarkıcı "Herhalde eski eşimden bahsediyorsunuz?" yanıtını verince çiftin ayrıldıkları ortaya çıktı. Yıldırım'ın eşi Pelin Elitez de olayı doğrulayarak bir ay önce tek celsede boşandıklarını açıkladı. (Sözcü)
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER