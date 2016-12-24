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Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

24 Aralık 2016 Cumartesi, 04:39:32

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    Burak Özçivit, iki yıldır birlikte olduğu Fahriye Evcen’in kendisi için organize ettiği yaş günü partisinde güzel oyuncuya evlenme teklif etti.

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    SEVGİLİSİNİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

    ROMANTİK Burak! Yakışıklı oyuncu, 32’nci yaşını sevgilisi Fahriye Evcen’in organize ettiği sürpriz partiyle kutladı. 

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    Geceye, Burak Özçivit’in iki yıldır birlikte olduğu Evcen’e yaptığı romantik evlilik teklifi damga vurdu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    nedense inanmiyorum bunlarin askina....
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