Burcu Güneş'in başı çifte ihaleyle dertte

24 Aralık 2016 Cumartesi, 05:13:17 | Güncelleme: 05:16:03
Burcu Güneş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mahkemelik oldu
1
1|23
İcra yoluyla satılan kendi albümününde arasında bulunduğu 141 eseri ihale yoluyla 10 yıl önce satın alan şarkıcı Burcu Güneş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dikkatsizliği nedeniyle mahkemelik oldu.
2
2|23
Satın aldığı eserlerin bakanlık tarafından Güneş’in adına tescilinin yapılmaması nedeniyle yapılan ikinci ihalede aynı eserleri Süper Müzik aldı. Burcu Güneş mahkeme kararıyla eserlerin hak sahipliğini adına tescil ettirdi.
3
3|23
Süper Müzik şirketi de hem bakanlığa hem de Güneş’e kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle 15 bin TL’lik tazminat davası açtı.
HABERİN DEVAMI
4
4|23
Güneş’i eser işletmesi belgesi konusunda gerekli özeni göstermemekle suçlayan Süper Müzik, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı da ihaleyi gerçekleştiren kurumlara yanlış bilgi vermek ve daha önce icradan ihale ile satılan eserlerin tekrar kendilerine satılmasına neden olduğunu ileri sürdü.
5
5|23
‘KUSURU YOK’
Burcu Güneş’in avukatı Hayati Şahin, davanın reddini isteyerek eser işletme belgesi için gerekli belgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulduğunu, ancak 4 yıl sonra kendilerine cevap verdiklerini belirtti.
6
6|23
Bakanlık ise eserlerin Burcu Güneş tarafından satın alındığını ve kendilerinin bu yönde herhangi bir kusurunun bulunmadığını iddia etti.
HABERİN DEVAMI
7
7|23
Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, Burcu Güneş’in 2 kez yapılan ihale de kusurunun bulunmadığını olayda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ihmali olduğunu belirtti. Mahkeme tarafların son sözlerini söylemesi için duruşmayı erteledi.