Burcu Güneş'in başı çifte ihaleyle dertte

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Güneş’i eser işletmesi belgesi konusunda gerekli özeni göstermemekle suçlayan Süper Müzik, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı da ihaleyi gerçekleştiren kurumlara yanlış bilgi vermek ve daha önce icradan ihale ile satılan eserlerin tekrar kendilerine satılmasına neden olduğunu ileri sürdü.