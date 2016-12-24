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Burcu Güneş'in başı çifte ihaleyle dertte

24 Aralık 2016 Cumartesi, 05:13:17

Burcu Güneş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mahkemelik oldu

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    İcra yoluyla satılan kendi albümününde arasında bulunduğu 141 eseri ihale yoluyla 10 yıl önce satın alan şarkıcı Burcu Güneş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dikkatsizliği nedeniyle mahkemelik oldu.

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    Satın aldığı eserlerin bakanlık tarafından Güneş’in adına tescilinin yapılmaması nedeniyle yapılan ikinci ihalede aynı eserleri Süper Müzik aldı. Burcu Güneş mahkeme kararıyla eserlerin hak sahipliğini adına tescil ettirdi.

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    Süper Müzik şirketi de hem bakanlığa hem de Güneş’e kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle 15 bin TL’lik tazminat davası açtı.

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