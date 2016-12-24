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Farah Zeynep Abdullah: Doğacak çocuğuma videolar çekiyorum

24 Aralık 2016 Cumartesi, 05:37:41

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    Yetenekli oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yayın hayatına bu ay başlayan Episode Dergisi’ne verdiği röportajda rollerine nasıl hazırlandığını, ‘Ekşi Elmalar’ deneyimini, müzikle ilgili projelerini ve gelecekteki çocuğu ve eşi için çektiği videoları anlattı.

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    - Rollerine hazırlanırken gözlem yapıyor musun, o senaryonun geçtiği tarz yerlere gidiyor musun?
    Oyuncular gözlem yapar, oyuncu dediğin her rolü oynar gibi ezber cümlelere karşıyım. Her rol, her senaryo başka bir çalışma gerektirebilir. Ben genelde senaryoyu okuyup kayıttan önceki haftaya kadar elime almıyorum. Bu bana iyi geliyor, bilmiyorum, belki kuluçkaya yatıyor beynim, olgunlaşıyor fikirler.

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    Onun dışında daha çok tek başıma gezerken hayatla haşır neşir oluyorum, yeni insanlarla tanışıyorum, fırsat oldukça üniversite öğrencileriyle buluşuyorum. Alışılmış oyunculuk yöntemleri ve bu yöntemlerin kulaktan kulağa yanlış yayılmaları, oyunculuk alanımızı kısıtlıyor gibi hissediyorum.

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