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‘İLK PARAMI 10 YAŞINDA KAZANDIM’

- Üniversiteden önce garsonluk ve barmaid’lik yapmışsın. Emeğin değerini iyi bilmende bu deneyiminin de etkisi var mı acaba?

Kesinlikle var. Önce ilk çalışma deneyimimi anlatayım: Ortaokuldayken yan binadaki jingle şirketi, müzik öğretmenimize jingle seslendirmek için birini sormuş, o da beni söylemiş ve böylelikle ben bir süt reklamı seslendirdim.