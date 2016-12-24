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Ali Poyrazoğlu
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Ali Poyrazoğlu: Korkuya teslim olmayacağız

Usta sanatçı Ali Poyrazoğlu, Nişantaşında görüntülendi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:29:47 Güncelleme: 12:30:20

Bu sezon ‘Ödünç Yaşamlar’ ve ‘Asi Kuş’ adlı oyunlarla tiyatro sahnesinde boy gösteren Ali Poyrazoğlu, önceki gün şiddetli yağmura aldırış etmeden Nişantaşı’nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Bu yılın genel anlamda gözyaşıyla geçtiğini dile getiren usta tiyatrocu, “Teröristler bir toplumun ruhunun yok olmasını istiyor. Ama biz bu ruhu kaybetmeyeceğiz. Korkuya teslim olmayacağız, yaşamla bağlantımızı koparmayacağız ve sosyal hayatımızı askıya almayacağız. Ben 2017’den umutluyum. İnadına sanat, inadına tiyatro diyorum” ifadelerini kullandı.

HT MAGAZİN / Arif HÜR

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