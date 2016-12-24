MAGAZİN HABERLERİ
24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Demet Akalın -20 derecede konser verdi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:54:11

  • 1
    1 | 5

    Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı’nda bulunan bir otelin bahçesinde soğuk havaya rağmen muhteşem bir konser veren Demet Akalın hayranlarını coşturdu. Görevliler, Akalın ve ekibinin üşümemesi için sahnenin dört tarafına ısıtıcılar yerleştirildi.

  • 2
    2 | 5

    Seyircilerin üşümemesi için de belirli aralıklara konulan variller içinde ateş yakıldı. Hayranlarının büyük bir coşkusu ile sahneye çıkan Demet Akalın sevilen şarkılarını zaman zaman hayranlarının da eşliği ile seslendirdi.

  • 3
    3 | 5

    Erzurum’un ne kadar soğuksa insanın da o kadar sıcak kanlı olduğunu vurgulayan Demet Akalın yemeklerinin ise bir harika olduğunu söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300