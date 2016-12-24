Demet Akalın -20 derecede konser verdi

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı’nda bulunan bir otelin bahçesinde soğuk havaya rağmen muhteşem bir konser veren Demet Akalın hayranlarını coşturdu. Görevliler, Akalın ve ekibinin üşümemesi için sahnenin dört tarafına ısıtıcılar yerleştirildi.
Seyircilerin üşümemesi için de belirli aralıklara konulan variller içinde ateş yakıldı. Hayranlarının büyük bir coşkusu ile sahneye çıkan Demet Akalın sevilen şarkılarını zaman zaman hayranlarının da eşliği ile seslendirdi.
Erzurum’un ne kadar soğuksa insanın da o kadar sıcak kanlı olduğunu vurgulayan Demet Akalın yemeklerinin ise bir harika olduğunu söyledi.