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Açalya Samyeli Danoğlu ile Erman Ademoğlu evlendi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:40:32

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    Model ve oyuncu Açalya Samyeli Danoğlu, bir süredir beraberlik yaşadığı işadamı Erman Ademoğlu ile evlendi.

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    Dün akşam Paris’teki Shangri La Hotel’de düzenlenen düğünde ünlü çifti dostları yalnız bırakmadı.

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    Aralarında Arda Turan, Özlem-Saffet Ulusoy ve RLTY NYC'nin kurucusu Emir Bahadır'ın da bulunduğu yaklaşık 70 kişi düğüne katıldı.

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