MAGAZİN
Açalya Samyeli Danoğlu ile Erman Ademoğlu evlendi
24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:40:32 | Güncelleme: 17:31:38
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Model ve oyuncu Açalya Samyeli Danoğlu, bir süredir beraberlik yaşadığı işadamı Erman Ademoğlu ile evlendi.
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Dün akşam Paris’teki Shangri La Hotel’de düzenlenen düğünde ünlü çifti dostları yalnız bırakmadı.
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Aralarında Arda Turan, Özlem-Saffet Ulusoy ve RLTY NYC'nin kurucusu Emir Bahadır'ın da bulunduğu yaklaşık 70 kişi düğüne katıldı.
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Arda Turan ile yolları ayrılan Aslıhan Doğan ise yakın arkadaşlarının düğününe katılmadığı ortaya çıktı. Sosyetik güzelin düğüne katılmamasının sebebi ise Arda Turan olduğu öne sürüldü.
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