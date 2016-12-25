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Çağla Şıkel
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Yarı yıl tatilini şimdiden planladılar

Tuba Ünsal ve Çağla Şıkel, okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte soluğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde alacak. İki ünlü, sömestrde kar tatili yapacakların aksine çocuklarıyla birlikte sıcak havanın tadını çıkaracak

25 Aralık 2016 Pazar, 10:49:12 Güncelleme: 10:50:09

Yarı yıl tatili yaklaşırken, birçok aile tatil planları yapmaya başladı. Kar tatili yapmak yerine rotasını sıcak diyarlara doğru çevirenler de var. Tuba Ünsal ve Çağla Şıkel, bu grupta yer alıyor. Ünsal sömestr tatilini çocukları Sare ve Civan Mert’le, Şıkel ise oğulları Uzay ve Kuzey’le birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçirecek. İki ünlü de soluğu önce Ras Al Khaimahl’deki Rixos Bab Al Bahr’da alacak. Ünsal ile Şıkel, otelde çöl safarisi, dağ aktiviteleri ve su sporları yaparak çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmeyi planlıyor.

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