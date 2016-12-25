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30’uncu ‘Best Model’ Paris’te düzenlenecek

‘BEST Model’ Kurucu Başkanı Erkan Özerman, önümüzdeki yıl 30’uncusu gerçekleştirilecek yarışmanın görüşmeleri ve toplantıları için Paris’e uçtu

25 Aralık 2016 Pazar, 11:08:20 Güncelleme: 11:11:33

Özerman, Best Model Of The World’ün 2017’de modanın merkezi Paris’te düzenleneceğini açıklayan Özerman, şunları söyledi:

‘MÜRACAATLAR OFİSE’ 

“Moda, sinema ve televizyon dünyasına pek çok ünlü manken ve isim kazandıran ‘Best Model’ yarışması ülkemizin ilk uluslararası markasıdır. ‘Best Model’ olarak temsilcimiz ya da temsilciliğimiz yoktur. Genç adayların doğrudan doğruya Best Model Ofisi’ne müracaat etmelerini, aracı kullanmamalarını, modellik ajansı ve cast ajansının aracılığına ihtiyaçları olmadığını da açıklıyoruz. Bu seneki uluslararası yarışma yepyeni bir genç kadroyla gerçekleşecek.”

HT MAGAZİN

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