30’uncu ‘Best Model’ Paris’te düzenlenecek

Özerman, Best Model Of The World’ün 2017’de modanın merkezi Paris’te düzenleneceğini açıklayan Özerman, şunları söyledi:

‘MÜRACAATLAR OFİSE’

“Moda, sinema ve televizyon dünyasına pek çok ünlü manken ve isim kazandıran ‘Best Model’ yarışması ülkemizin ilk uluslararası markasıdır. ‘Best Model’ olarak temsilcimiz ya da temsilciliğimiz yoktur. Genç adayların doğrudan doğruya Best Model Ofisi’ne müracaat etmelerini, aracı kullanmamalarını, modellik ajansı ve cast ajansının aracılığına ihtiyaçları olmadığını da açıklıyoruz. Bu seneki uluslararası yarışma yepyeni bir genç kadroyla gerçekleşecek.”

HT MAGAZİN