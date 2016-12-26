Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları

6 | 16

Demet Akalın, sosyal medya hesabından hakkında yapılan 'öldü' haberlerine sert tepki gösterdi.

Haberin sosyal medyada yayılması üzerine Instagram sayfasından kızıyla birlikte bir fotoğraf paylaşan Demet Akalın “Embesil birkaç birilerinin fanı beni kazada öldü yazmışlar… Benimkiler de panik! Oğlum siz manyak mısınız! Solistiniz gibi işiniz gücünüz yok anladık da az zeka lan!” yazdı.