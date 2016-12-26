Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları

25 Aralık 2016 Pazar, 11:10:04 | Güncelleme: 26 Aralık 2016 Pazartesi, 13:04:05
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MERYEM UZERLİ
Allah sizi hep korusun arkadaşlar
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YOLANTHE CABAU
Cim bom bom!
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IŞIN KARACA
Ablasının gülü
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SEREN SERENGİL
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ESRA EROL
Şans öpücüğü
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Demet Akalın, sosyal medya hesabından hakkında yapılan 'öldü' haberlerine sert tepki gösterdi.
Haberin sosyal medyada yayılması üzerine Instagram sayfasından kızıyla birlikte bir fotoğraf paylaşan Demet Akalın “Embesil birkaç birilerinin fanı beni kazada öldü yazmışlar… Benimkiler de panik! Oğlum siz manyak mısınız! Solistiniz gibi işiniz gücünüz yok anladık da az zeka lan!” yazdı.
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PETEK ERTÜRE
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN
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YELİZ YEŞİLMEN
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EBRU AKEL
Günaydın
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SEDA GÜVEN
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CANSU TAŞKIN
Çok mu beğenilmiş bu fotoğrafım harika mesajlar aldım