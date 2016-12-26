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Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları

25 Aralık 2016 Pazar, 11:10:04

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    1 | 16

    MERYEM UZERLİ

    Allah sizi hep korusun arkadaşlar 

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    YOLANTHE CABAU

    Cim bom bom!

     

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    3 | 16

    IŞIN KARACA

    Ablasının gülü 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    9 numaradaki birşeyler anlatmak istemiş ama Türkçe'yi katletmiş.
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