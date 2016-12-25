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Kim Kardashian ve Kanye West aylar sonra bir araya geldi

25 Aralık 2016 Pazar, 11:26:45

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    Bir süredir gündeme boşanma dedikoduları ile gelen magazin dünyasının ünlü çifti Kim Kardashian ve Kanye West aylar sonra bir araya geldi.

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    Bazı kaynaklar tarafında ikilinin bir süre ilişkilerine ara verdiği bilgisi gelse de son günlerde yakınlaşan ikilinin çevresindekiler ara verme haberlerinin de yalan olduğunu söylüyor.

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    Santa Monica’da yedikleri akşam yemeği sonrasında görüntülenen çift kameralara yakalandıklarında tüm detaylar incelendi.

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