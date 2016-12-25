Kim Kardashian ve Kanye West aylar sonra bir araya geldi
25 Aralık 2016 Pazar, 11:26:45 | Güncelleme: 12:22:08
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Bir süredir gündeme boşanma dedikoduları ile gelen magazin dünyasının ünlü çifti Kim Kardashian ve Kanye West aylar sonra bir araya geldi.
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Bazı kaynaklar tarafında ikilinin bir süre ilişkilerine ara verdiği bilgisi gelse de son günlerde yakınlaşan ikilinin çevresindekiler ara verme haberlerinin de yalan olduğunu söylüyor.
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Santa Monica’da yedikleri akşam yemeği sonrasında görüntülenen çift kameralara yakalandıklarında tüm detaylar incelendi.
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Kıyafetler ve aksesuarlarda boşanma haberleri ile ilgili bir ipucu arayan basın mensupları Kardashian’ın nikah yüzüğünü görüntüledi.
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Son aylarda yaşadıkları olaylar çift için oldukça zorlu olsa da birbirlerine destek oldukları belirtilen ikilinin dostlarının yanındayken samimi ve sıcak görüntüler sergiledikleri de söylentiler arasında yer alıyor.
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Saldırıdan Sonra Zorlu Süreç Başladı
Kardashian’ın uğradığı silahlı saldırı sonrasında gözlerden uzak kalmaya dikkat eden ikili sosyal medyadan da çekilmişti.
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Kanye West’in hastaneye kaldırılmasından sonra tekrar gündeme gelen çiftin hala göz önüne çıkmak istemediği belirtiliyor.
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Geçen hafta Donald Trump ile görüşen West basından uzak kalmayı başaramasa da Kim Kardashian kocasının aksine gözlerden uzak kalmayı başarıyor.