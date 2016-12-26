MAGAZİN HABERLERİ
26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Ali Ağaoğlu kızını evlendirdi

25 Aralık 2016 Pazar, 13:23:37

  • 1
    1 | 26

    HT MAGAZİN / Nuri ALTUNTAŞ

    Ali Ağaoğlu’nın kızı Sena Ağaoğlu, Çırağan Sarayı’ndaki görkemli bir törenle Koray Kırcal’la evlendi.

  • 2
    2 | 26

    Düğünde duygulanan Ali Ağaoğlu kızı Sena Ağaoğlu ile bol bol dans etti. Düğüne, ünlü işadamının damadına hediye ettiği 30 milyon TL’lik köşk ve kızının 37 kilo ağırlığındaki 300 bin Euro’luk gelinliği damga vurdu.

  • 3
    3 | 26

    600 SEÇKİN DAVETLİ KATILDI

    Evlilik cüzdanı geline, köşk damada! Ali Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu, Koray Kırcal’la dünya evine girdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 12
  • Misafir 4 saat önce
    zenginleri doyuramadığımız için fakirlik devam ediyor. baksana yalı hediye etmiş. hanginiz ömür boyu çalısıpta alırsınız. bunlar yüzünden asgari ücret yükselmez.
  • Misafir 5 saat önce
    giydiği gelinlik normal bi insanın ömür boyu çalıştığı paradan daha yüksek
  • Misafir 6 saat önce
    30 trilyonluk hediye ...zenginin malı benim çenemi yordu :))
  • Misafir 6 saat önce
    insanlar aç yaterken ogaoglu tırıyonluk gelınlık giydirmiş yerin alıda var
  • Misafir 6 saat önce
    Haramzadelerin düğünleri böyle olur.
  • Misafir 9 saat önce
    ne kadar zarif, zenginlik zarafetle birleşince asalet ortaya çıkyor.
  • Misafir 9 saat önce
    ne güzel allah herkese böyle bir gelin pardon damat, neyse işte nasip etsin...
  • Misafir 10 saat önce
    RESMEN DUDAĞIM UÇUKLADI..
  • Misafir 11 saat önce
    para bol tabi :)
  • Misafir 11 saat önce
    Allahtan sözde sade düğün idi
Kalan karakter : 300