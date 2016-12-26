25 Aralık 2016 Pazar, 13:23:37 | Güncelleme: 26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:34:29
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HT MAGAZİN / Nuri ALTUNTAŞ
Ali Ağaoğlu’nın kızı Sena Ağaoğlu, Çırağan Sarayı’ndaki görkemli bir törenle Koray Kırcal’la evlendi.
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Düğünde duygulanan Ali Ağaoğlu kızı Sena Ağaoğlu ile bol bol dans etti. Düğüne, ünlü işadamının damadına hediye ettiği 30 milyon TL’lik köşk ve kızının 37 kilo ağırlığındaki 300 bin Euro’luk gelinliği damga vurdu.
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600 SEÇKİN DAVETLİ KATILDI
Evlilik cüzdanı geline, köşk damada! Ali Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu, Koray Kırcal’la dünya evine girdi.
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Serdar Ortaç’ın sahne aldığı Çırağan Sarayı’ndaki görkemli düğüne iş, sanat ve medya dünyasından 600 davetli katıldı.
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Sena Ağaoğlu, Zuhair Murad imzalı, 37 kilo ağırlığındaki 300 bin Euro’luk gelinliğiyle göz kamaştırdı.
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Gece boyunca yerinde oturmayan ünlü işadamı, damadına Emirgan’da 30 milyon TL’ye satın aldığı üç katlı köşkü hediye etti.
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Gelinle damat, özel olarak hazırlanan 5 katlı devasa pastayı güçlükle kesti. Düğün için Çırağan Sarayı’nda kendisine ayrılan odaya sığamayan Sena Ağaoğlu için geceliği 50 bin dolar olan Sultan Süit odası açtırıldı.
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Ağaoğlu, damadıyla tanışma hikâyesini, “Ortaköy’deki evime geldiğinde, elime tüfeği alıp bir şarjör boşalttım. Maşallah bizim damatta tepki yok. Dimdik durunca kızıma layık bir genç diye düşünerek tanıştım” sözleriyle anlattı.