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Gülben Ergen
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Gülben Ergen'den büyük tepki

Gülben Ergen hakkında çıkan o haberlere sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti

25 Aralık 2016 Pazar, 15:50:29 Güncelleme: 15:58:14

Gülben Ergen ile 2014 yılında Şirince'de nikah masasına oturduğu eşi Erhan Çelik geçtiğimiz günlerde boşandı.

Çiftin 2 yıl süren evliliği Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen dava ile tek celsede bitti. İkili birbirinden herhangi bir talepte bulunmamıştı. Bugün bazı gazete ve internet sitelerinde Gülben Ergen'in İzmirli bir işadamı ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Çıkan bu haberler üzerine Ergen sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

İşte Ünlü şarkıcının paylaştığı o açıklama:

"Hakkımda olumsuz haberler çıkartmak için bizzat çalışan, yazılı ve görsel medyaya yalan senaryolar üretip, yazdırıp, konuşulması için çaba sarfeden ahlak ve vicdan yoksunu herkesin aileme asla zarar veremeyeceğini söylemek isterim.

Çocuklarımla ve mesleğimle mutlu, dürüstlükle ve mutlulukla yaşadığım her günüm başkalarına dert sebebi...

Sırtımda, yüreğimde, başımın üzerinde taşıya taşıya büyüttüğüm üç oğlum  ve ben kirli, pis, yozlaşmış senaryolarınıza alet olmadan, biz bize yeterek aslanlar gibi başımız dik yaşamaya devam ediyoruz. Gerisi yalan, Gerisi dolan..."

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