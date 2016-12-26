Simge’nin performansı Erzurum’u ısıttı

Eksi 10 derecede Erzurum Palandöken’de dinleyicileriyle buluşan ünlü şarkıcı, hem söylediği şarkılarla hem de dans performansıyla herkesin içini ısıttı. Türk bayrağını eline alıp birlik ve beraberlik mesajı veren Simge, yeni şarkısının hazırlıklarını bitirmek üzere olduğunu da müjdeledi. Festival kapsamında sahne alan bir diğer isim Cem Belevi’ydi. İkili birbirlerinin sahnelerine konuk olarak sanatçı dayanışması gösterdi.

HT MAGAZİN