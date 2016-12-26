Işın Karaca kına gecesini yaptı

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28 Aralık’ta dünya evine girmeye hazırlanan çift, geride bıraktığımız akşam kına gecesi yaptı. Yakın dostlarının kendisini yalnız bırakmadığı bu özel gecede Işın Karaca bol bol eğlendi ve bu keyifli geceden en özel kareleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.