Helin Avşar ile Serhan Bora boşandı

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Avşar önce bu haberleri yalanlayıp daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı, "1 senedir yaşadığım hiçbir sorun, birbirimize yanlış yada diğer evlilikler gibi çıkar amaçlı ilişkimiz olmadığı halde gerçekten bugün son noktaya geldik. Anlaşarak boşanıyoruz. İkimizinde yolu apaçık olsun. Her zaman saygı duyacağım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Selametle yollarımızı ayırıyoruz" açıklamasıyla kabul etmişti.