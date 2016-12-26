Helin Avşar ile Serhan Bora boşandı

Geçtiğimiz yıl Serhan Bora ile evlenen Helin Avşar bugün boşandı. Ayrılık kararını Avşar sosyal medya hesabından paylaştığı, "Bugün itibari ile Sn. Serhan Bora ile evliliğimizi noktalamış bulunmaktayız .. İkimiz için de hayırlısı olsun" notuyla duyurdu.
Helin Avşar ile Serhan Bora'nın daha önce çok kez boşanacakları dedikoduları çıkmıştı.
Avşar önce bu haberleri yalanlayıp daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı, "1 senedir yaşadığım hiçbir sorun, birbirimize yanlış yada diğer evlilikler gibi çıkar amaçlı ilişkimiz olmadığı halde gerçekten bugün son noktaya geldik. Anlaşarak boşanıyoruz. İkimizinde yolu apaçık olsun. Her zaman saygı duyacağım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Selametle yollarımızı ayırıyoruz" açıklamasıyla kabul etmişti.