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Canan Ergüder hamile

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:41:29

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    Kenan Ece'yle birlikte olan Canan Ergüder, iddiaya göre 2 aylık hamile… Bu haberle havalara uçan oyuncu çift, yeni yılda nikah masasına oturma kararı aldı.

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    Takvim'in haberine göre; Kenan Ece'yle aşkını geçtiğimiz yaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilan eden güzel oyuncu 2 aylık hamile.

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    İkili, bu haberi şimdilik yalnızca aileleriyle ve çok yakın birkaç dostuyla paylaştı.

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