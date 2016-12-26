MAGAZİN
Canan Ergüder hamile
26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:41:29 | Güncelleme: 16:04:25
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Kenan Ece'yle birlikte olan Canan Ergüder, iddiaya göre 2 aylık hamile… Bu haberle havalara uçan oyuncu çift, yeni yılda nikah masasına oturma kararı aldı.
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Takvim'in haberine göre; Kenan Ece'yle aşkını geçtiğimiz yaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilan eden güzel oyuncu 2 aylık hamile.
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İkili, bu haberi şimdilik yalnızca aileleriyle ve çok yakın birkaç dostuyla paylaştı.
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Aşkları bundan yaklaşık 1 buçuk yıl önce birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen Canan Ergüder'le Kenan Ece'nin ne zaman evleneceği belirsizliğini koruyor.
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Ancak Ergüder'in karnının daha fazla büyümeden yeni yılın ilk aylarında nikah masasına oturması bekleniyor.
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