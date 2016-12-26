MAGAZİN
Kendall Jenner bu kez love için kamera karşısında
26 Aralık 2016 Pazartesi, 21:30:28 | Güncelleme: 22:50:48
HABERTURK.COM
Ünlü manken Kendall Jenner, Love dergisine poz verdi
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Bu ayın başında ikinci kez Victoria’s Secret defilesi için podyumda yürüyen ve büyük beğeni toplayan Kendall Jenner, Love Dergisi için kamera karşısına geçti.
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Love Advert takvimi için daha önce, manken kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid’le birlikte televizyon yıldızı Kim Kardashian da poz vermişti.
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Derginin gelenekselleşen Advent takvimi çekimine katılan 21 yaşındaki manken, ten renginde yüksek bel bir bikini giydi.
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