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Kendall Jenner bu kez love için kamera karşısında

26 Aralık 2016 Pazartesi, 21:30:28 HABERTURK.COM

Ünlü manken Kendall Jenner, Love dergisine poz verdi

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    Bu ayın başında ikinci kez Victoria’s Secret defilesi için podyumda yürüyen ve büyük beğeni toplayan Kendall Jenner, Love Dergisi için kamera karşısına geçti.

     

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    Love Advert takvimi için daha önce, manken kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid’le birlikte televizyon yıldızı Kim Kardashian da poz vermişti.

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