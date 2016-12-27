MAGAZİN
Aslıhan Doğan geldi, Arda Turan kaçtı
27 Aralık 2016 Salı, 09:50:38 | Güncelleme: 10:13:05
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İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen Arda Turan, birkaç günlüğüne İstanbul’a geldi.
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Ünlü futbolcu Arda Turan, önceki akşam arkadaşları Oktay Kaynarca, Burak Yılmaz, Sedef İybar ve Dilara Endican’la Cihangir'de bir kulüpteydi.
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Ancak eğlence, Turan’ın eski sevgilisi Aslıhan Doğan’ın da mekâna gelmesiyle sona erdi.
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Doğan’ı görünce ünlü futbolcunun yüzü asıldı. İkili, ortak arkadaşlarının araya girmesiyle zoraki şekilde selamlaşsa da buzlar erimedi.
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Arda Turan, birkaç dakika içinde apar topar kulüpten ayrıldı. (Posta)
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