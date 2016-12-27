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Aslıhan Doğan geldi, Arda Turan kaçtı

27 Aralık 2016 Salı, 09:50:38

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    İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen Arda Turan, birkaç günlüğüne İstanbul’a geldi.

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    Ünlü futbolcu Arda Turan, önceki akşam arkadaşları Oktay Kaynarca, Burak Yılmaz, Sedef İybar ve Dilara Endican’la Cihangir'de bir kulüpteydi.

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    Ancak eğlence, Turan’ın eski sevgilisi Aslıhan Doğan’ın da mekâna gelmesiyle sona erdi.

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