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'Britney Spears öldü' haberi ortalığı karıştırdı!

27 Aralık 2016 Salı, 10:48:19

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    Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen Sony Music Global'in twitter hesabından Britney Spears’ın öldüğü haberi paylaşıldı. Sosyal medya bir saat boyunca bu haberle çalkalandı.

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    Sony Music Global şirketinin twitter hesabından dün sabah “Huzur içinde uyu Britney 1981-2016” tweeti ile “Britney Spears, kaza sonucu hayatını kaybetti. Detayları çok yakında paylaşacağız” mesajı yayımlandı. Daha sonra her iki tweet de silindi.

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    Dünyaca ünlü şarkıcının sözcüsü, CNN kanalına bağlanarak, 35 yaşındaki Spears'ın hayatta ve iyi olduğunu açıkladı.

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