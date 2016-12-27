'Britney Spears öldü' haberi ortalığı karıştırdı!

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Sony Music Global şirketinin twitter hesabından dün sabah “Huzur içinde uyu Britney 1981-2016” tweeti ile “Britney Spears, kaza sonucu hayatını kaybetti. Detayları çok yakında paylaşacağız” mesajı yayımlandı. Daha sonra her iki tweet de silindi.