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Yeşim Salkım: Gülben'le hesabımız öbür dünyada

27 Aralık 2016 Salı, 11:56:16

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    Şarkıcı Yeşim Salkım 'Renkli Sayfalar' canlı yayınına bağlandı ve Gülben Ergen'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

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    Yeşim Salkım kendi programında Türkiye’nin en zengin işadamlarından Hakan Uzan’la evliliği sürecinde aldatıldığını bir örnek üzerinden itiraf etmişti.

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    Renkli Sayfalar'da üstü kapalı bahsi geçen kişinin Gülben Ergen olduğu iddia edilmişti.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 35 dakika önce
    allah sizi affetsin
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