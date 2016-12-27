MAGAZİN
Yeşim Salkım: Gülben'le hesabımız öbür dünyada
27 Aralık 2016 Salı, 11:56:16 | Güncelleme: 12:16:50
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Şarkıcı Yeşim Salkım 'Renkli Sayfalar' canlı yayınına bağlandı ve Gülben Ergen'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
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Yeşim Salkım kendi programında Türkiye’nin en zengin işadamlarından Hakan Uzan’la evliliği sürecinde aldatıldığını bir örnek üzerinden itiraf etmişti.
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Renkli Sayfalar'da üstü kapalı bahsi geçen kişinin Gülben Ergen olduğu iddia edilmişti.
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HESABIMIZ MAHŞERE
Yeşim Salkım programa bağlanarak Gülben Ergen'le isminin yan yana anılmasını istemediğini söyledi. Salkım, o dönem birden fazla aldatılma yaşadığını ve bahsi geçen konuşmada isim vermediğini söyledi.
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"O dönem eski eşimin hayatına giren kimseyle adımın yana yana gelmesini istemiyorum. Gülben Ergen'le hesabımız öbür dünyada" diyen şarkıcı "Allah ikimizin de yolunu açık etsin" dedi.
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