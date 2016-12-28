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Ferman Toprak'ın Hilal Toprak'ın çocuklarının babasıyla samimi olduğu fotoğrafları da delil olarak gösteren Günbeyi, "Ferman yanlış bir evlilik yaptı. Şu anda evli olduğu Hilal Öztürk, daha önce 'Abim' dediği, kendisine her konuda destek olan en yakın arkadaşının eski eşidir. Üstelik Ferman'ın ilişkisi Hilal Öztürk, kağıt üzerinde eşinden boşanmadan başlamıştır" dedi.