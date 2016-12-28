Bu kez kaçamadılar! Geçtiğimiz günlerde birlikte eğlenen ancak muhabirleri atlatmayı başaran ahu Yağtu ve ayhan Bozkurt, önceki gece karaköy’de aynı taksinin içinde görüntülendi.
"İKİMİZİN AYRI HAYATLARI VAR"
Son dönemde davetlere oğlu Kemal’in babası, eski eşi cem Yılmaz’la katılan Ahu Yağtu, ünlü komedyenin, “Medeni bir şekilde yaşantımıza devam ediyoruz. İkimizin ayrı ayrı hayatları var” açıklaması sonrası ortadan kaybolmuştu. Uzun süredir gecelerde görünmeyen güzel oyuncu, önceki akşam Karaköy’de ortaya çıktı.
"AYNI DİZİDE ROL ALIYORLAR"
Yağtu, rol aldığı dizideki meslektaşı Ayhan Bozkurt’la bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi.