MAGAZİN
Pelin Öztekin-Kıvanç Baran Arslan çiftinden flaş karar
28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:15:37 | Güncelleme: 16:31:23
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Üç yıl önce rol arkadaşı Kıvanç Baran Arslan’la aşk yaşamaya başlayan Pelin Öztekin Temmuz ayında nişan atmıştı.
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“Hayatımı yaşamak istiyorum” diyerek ilişkisini bitiren Öztekin, kısa bir süre sonra Arslan ile barıştıklarını Instagram hesabından duyurmuştu.
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Ancak ünlü çiftten bir kez daha kötü haber geldi.
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İkilinin tekrar ayrıldığı ortaya çıktı. Bu kez ilişkiyi noktalayan tarafın ise Kıvanç Baran Arslan olduğu öne sürüldü.
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Öztekin ve Arslan bu kararlarından sonra ise sosyal medyadaki birlikte oldukları fotoğrafları silerken, birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.
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Ünlü çift kısa bir önce, “İlişkimiz çok güzel gidiyor. Bunu yaz başında düğünle taçlandıracağız’’ diyerek evleneceklerini söylemişti.
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