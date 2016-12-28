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Pelin Öztekin-Kıvanç Baran Arslan çiftinden flaş karar

28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:15:37

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    Üç yıl önce rol arkadaşı Kıvanç Baran Arslan’la aşk yaşamaya başlayan Pelin Öztekin Temmuz ayında nişan atmıştı.

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    “Hayatımı yaşamak istiyorum” diyerek ilişkisini bitiren Öztekin, kısa bir süre sonra Arslan ile barıştıklarını Instagram hesabından duyurmuştu.

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    Ancak ünlü çiftten bir kez daha kötü haber geldi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    Hayat anlaşabildiğin kişi ile GÜZEL'dir.
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