MAGAZİN
Reytinglere ‘İçerde’ ambargosu
28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:31:03 | Güncelleme: 09:34:54
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Pazartesi geleneği! Sürprizli senaryosu ve dev oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vuran ‘İçerde’, reytinglere ambargo koymaya devam ediyor.
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Fenomen dizi, önceki akşam yayınlanan 15’inci bölümüyle tüm izleyici kategorilerinde yine zirvede yer aldı.
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‘İçerde’, #iyimiyiz etiketiyle sosyal medyada da zirvedeki yerini korudu.
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#iyimiyiz etiketiyle 28 bin 807 tweet atılan dizi, Türkiye’de 12 saat, dünyada 7 saat 55 dakika TT oldu.
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‘İçerde’nin final sahnesinde, Melek’in Sarp ve Davut’un birbirlerine çektikleri silahların arasına girdiği sahne nefes kesti.
HT MAGAZİN
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