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Reytinglere ‘İçerde’ ambargosu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:31:03

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    Pazartesi geleneği! Sürprizli senaryosu ve dev oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vuran ‘İçerde’, reytinglere ambargo koymaya devam ediyor. 

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    Fenomen dizi, önceki akşam yayınlanan 15’inci bölümüyle tüm izleyici kategorilerinde yine zirvede yer aldı.

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     ‘İçerde’, #iyimiyiz etiketiyle sosyal medyada da zirvedeki yerini korudu. 

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