Levent Dörter: İbrahim Tatlıses'ten kız almak kolay değil
28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:24:53 | Güncelleme: 16:20:56
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Levent Dörter-Dilan Çıtak çifti, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
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Sözcü'de yer alan habere göre; oturdukları mekanda yanlarında bulunan çok sayıda faturayı incelerken objektiflere takılan ikili, “Bu kadar faturayla ne yapıyorsunuz?” sorusuna, "Yıl sonu geldi. Muhasebecimle ne kadar harcama yapmışız onlara bakıyoruz. Hesabımızı bilmemiz lazım" cevabını verdi.
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"EVLENME TEKLİF ETTİM AMA..."
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Dilan Çıtak’a evlenme teklifi ettiğini doğrulayan Levent Dörter, "Evet evlenme teklifi ettim. Bakalım artık. İbrahim Bey’den kız almak kolay değil. Her şeyin hayırlısı" dedi.
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Dilan Çıtak ise "Benim gibi birinin kahrını çeken bir adam bulmuşum, evleneceğim tabii" şeklinde konuştu.
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İki sevgili, geçtiğimiz günlerde fotoğraflarını çeken basın mensuplarına, “Çekmeyin büyük sıkıntı oluyor" diyerek, İbrahim Tatlıses’in birlikteliğe tepkili olduğunu ima etmişti.