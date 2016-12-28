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Levent Dörter: İbrahim Tatlıses'ten kız almak kolay değil

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:24:53

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    Levent Dörter-Dilan Çıtak çifti, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

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    Sözcü'de yer alan habere göre; oturdukları mekanda yanlarında bulunan çok sayıda faturayı incelerken objektiflere takılan ikili, “Bu kadar faturayla ne yapıyorsunuz?” sorusuna, "Yıl sonu geldi. Muhasebecimle ne kadar harcama yapmışız onlara bakıyoruz. Hesabımızı bilmemiz lazım" cevabını verdi.

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