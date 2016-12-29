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Milliyet'te yer alan habere göre; Ünlü model "Dışarıdan her şey kolay gelir. Sen evinden bizi sevebilirsin, bizden çok güzel enerji alabilirsin ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Eğer öyle olmamış olsaydı biz ayrılmazdık. Boşandığımıza inanmayanlar, tekrar barışacağımızı düşünenler de olabilir. Ama insanların evlerinde neler yaşandığını kimse bilemez" dedi.