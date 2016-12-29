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Çağla Şıkel: Eğer öyle olmamış olsaydı...

28 Aralık 2016 Çarşamba, 17:26:55

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    Çağla Şıkel 2008'de nikah masasına oturduğu eşi Emre Altuğ'dan 2015'te boşanmıştı.

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    Şıkel "Hayranlarınızın 'Yeniden bir araya gelin' isteğine ne diyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

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    Milliyet'te yer alan habere göre; Ünlü model "Dışarıdan her şey kolay gelir. Sen evinden bizi sevebilirsin, bizden çok güzel enerji alabilirsin ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Eğer öyle olmamış olsaydı biz ayrılmazdık. Boşandığımıza inanmayanlar, tekrar barışacağımızı düşünenler de olabilir. Ama insanların evlerinde neler yaşandığını kimse bilemez" dedi.

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