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Demet Akalın: Türkiye kış saatine geçsin

Ünlü popçu Demet Akalın kış saati uygulamasına geçilmemesine tepki gösterdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 17:33:43 Güncelleme: 17:39:39

Demet Akalın Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilmemesine tepki gösterdi. Sosyal medyada şikayetçi olan takipçilerinin yorumlarını paylaşan ünlü şarkıcı, ‘Türkiye kış saatine geçsin’ isimli kampanyayı da paylaştı.

Demet Akalın böyle isyan etti:

“Anneler perişan, çocuklar perişan! Ne bekliyorsunuz anlamadım! Her şeyimiz tam, saatimiz yarım kalsın! Okuldan nefret ettirmeyin çocuklara ya. Zaten büyüyünce nasılsa açıkta kalacaklar, binlerce öğretmen gibi! Şimdi sözüme geliyorsunuz dimi? bütün çocukluğum okulda geçmiş biri olarak niye çocukluğunu çalayım evladımın niye”

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