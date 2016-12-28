Ebru Yaşar dönerciye Meclis giriş kartıyla gitti!

Şarkıcı Ebru Yaşar, dün eşi ile birlikte Etiler'deydi. Özel şoförünün getirdiği dönercide Yaşar, eşi Nejat Gülseven'le buluşup döner yedi. 7 buçuk aylık hamile olan sanatçı, mekân çıkışı şoförünün kapısını açtığı ultra lüks otomobiline binerken objektiflere takıldı.

ÖN CAMDAKİ KART DİKKAT ÇEKTİ

Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan şarkıcının eşi Nejat Gülseven'e ait olduğu öğrenilen otomobilin ön camında 'TBMM Milletvekili Ek Giriş Kartı'nın bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

KARTI OLMAYAN ARAÇLAR MECLiS'E GİREMİYOR

TBMM Güvenlik Yönetmeliğine göre 'Araç Giriş Kartı' olmayan araçlar kesinlikle TBMM Yerleşkesine alınmıyor. Milletvekillerinin özel araçları için "Sivil Savunma Uzmanlığı" tarafından 'Araç Giriş Kartı' düzenleniyor. Bu hizmet, Karşılama ve Danışma Bürosu'nda ilgili birim tarafından yerine getiriliyor.

MECLİS'İN İTİBARI ZARAR GÖRÜR İDDİASI

Bir süre önce Ek Giriş Kartları'nın güvenlik sorunu teşkil ettiği ve ilgisiz kişiler tarafından kullandığı gündeme gelmiş, bu kartı taşıyan araçların uygunsuz ortamlarda görüldüğü ve Meclis'in itibarının zarar gördüğü ileri sürülmüştü.

(Sözcü)