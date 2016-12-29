Ayşe yemek yememe hastalığına tutulmuş

29 Aralık 2016 Perşembe, 05:44:41 | Güncelleme: 05:57:26
Gazete Habertürk yazarı Esin Övet Ayşe Hatun Önal'ın yemek yeme alışkanlığını değerlendirdi
1
1|14
Malum son yıllarda en çok konuştuğumuz konuların başında kilo, diyet, sağlıklı beslenme geliyor. “Su içsem yarar” diyen insanların en başında geldiğim için iki tip insanı hiç anlamadım ve çok ama çok kıskandım. Hatta sinir oluyorum.
2
2|14
1- Yemek yemeyi unuttum.
3
3|14
2- Çok fazla yemek yiyorum. Kilo alamıyorum.
HABERİN DEVAMI
4
4|14
Ben hayatımda kurmadım, kuramadım Allah’ım...
5
5|14
Mesela kendisini ne zaman görsem Ayşe Hatun Önal kurar özellikle ilk cümleyi. Ve her zaman yemek yemeyi unutur.
6
6|14
Hele bir keresinde 24 saati sadece tek bir yumurtayla geçirmişliği vardır.
HABERİN DEVAMI
7
7|14
Hatta geçen ay tamamen yemekten, içmekten kesilmiş, artık bayılmış.
8
8|14
Geçen cumartesi karşılaştım, kendisi anlattı.
9
9|14
Sürekli gittiği Şaman ustaları var ya, işte onlar kurtarmış Ayşe’yi bu yememe hastalığından. (“Şaman olayı ne ola ki?” diyorsanız Habertürk internet sitesinde arşiv bölümünde benim yazılarımdan bulabilirsiniz. Ayşe Hatun Önal’ın Şamanlara ilgisini ve onlara gitmesini ilk bu köşede okumuştunuz.)
HABERİN DEVAMI
10
10|14
Anlayacağınız artık düzgün yemeye başlamış ama o gün gördüğümde gün içinde ne yediğini sordum, “Hiçbir şey” yanıtını verdi.
11
11|14
Yani bu düzelmiş hali. Şimdi kilo almaya çalışıyormuş Ayşe. Darısı başıma.
12
12|14
Efendim kilodan hızla albüme geçiş yapıyorum ve ocak ayında Ayşe Hatun Önal’ın albümü geliyor.
HABERİN DEVAMI
13
13|14
2 şarkı İsra Gülümser’e, 2 şarkı kendisine aitmiş. Ve çok sürprizli isimlerin şarkıları da var albümde.
14
14|14
Klibi bile hazır albümün anlayacağınız. Ocak ayının son haftası raflarda.