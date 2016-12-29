Ayşe yemek yememe hastalığına tutulmuş

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Malum son yıllarda en çok konuştuğumuz konuların başında kilo, diyet, sağlıklı beslenme geliyor. “Su içsem yarar” diyen insanların en başında geldiğim için iki tip insanı hiç anlamadım ve çok ama çok kıskandım. Hatta sinir oluyorum.