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Ayşe yemek yememe hastalığına tutulmuş

29 Aralık 2016 Perşembe, 05:44:41

Gazete Habertürk yazarı Esin Övet Ayşe Hatun Önal'ın yemek yeme alışkanlığını değerlendirdi

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    Malum son yıllarda en çok konuştuğumuz konuların başında kilo, diyet, sağlıklı beslenme geliyor. “Su içsem yarar” diyen insanların en başında geldiğim için iki tip insanı hiç anlamadım ve çok ama çok kıskandım. Hatta sinir oluyorum.

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    1- Yemek yemeyi unuttum.

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    2- Çok fazla yemek yiyorum. Kilo alamıyorum.

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