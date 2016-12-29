MAGAZİN HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Akın Türkmen'den Selin Ciğerci'ye duygusal mesaj

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:15:57

  • 1
    1 | 31

    Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Selin Ciğerci ile sevgilisi Akın Türkmen evlilik kararı almıştı.

  • 2
    2 | 31

    İki yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası bambaşka bir hayat yaşamaya başlayan Ciğerci'nin sevgilisi Akın Türkmen sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı.

  • 3
    3 | 31

    Türkmen sevgilisi Selin Ciğerci ile öpüşürken çekildikleri kısa videonun altına bu notu düştü:

    "Bugün tam tamına 6. Ayımızı kutluyoruz.. Sen benim ömrümün geri kalanısın hayata gözlerimi kapatmak istediğim kadınsın sen.. Seni bir ömür seveceğime yemin edebilirim.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300