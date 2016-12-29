Akın Türkmen'den Selin Ciğerci'ye duygusal mesaj

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Selin Ciğerci ile sevgilisi Akın Türkmen evlilik kararı almıştı.
İki yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası bambaşka bir hayat yaşamaya başlayan Ciğerci'nin sevgilisi Akın Türkmen sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı.
Türkmen sevgilisi Selin Ciğerci ile öpüşürken çekildikleri kısa videonun altına bu notu düştü:
"Bugün tam tamına 6. Ayımızı kutluyoruz.. Sen benim ömrümün geri kalanısın hayata gözlerimi kapatmak istediğim kadınsın sen.. Seni bir ömür seveceğime yemin edebilirim.