Akın Türkmen'den Selin Ciğerci'ye duygusal mesaj

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Dün gece konuşuyorduk ya yatakta hayallerimizden bahsediyorduk o hayallerimiz gerçek olsun yaşlanınca ben sana bakayım.. Her sabaha uyandığımda gözlerimi seninle açayım kokunla uyanayım.. Bundan büyük bir dileğim yok Allah'tan.. Sen benim dualarımın kabul oluş şeklisin ömrüne ömrümü iliklediğimsin.. Nice 6. Yıllara ve 1 ömre"