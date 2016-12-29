Nez'in sapık korkusu

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"Kapıya çıktım, adının Kemal N. olduğunu öğrendiğim kişi bana bakıp dudaklarını yaladı. Evime kadar takip etti. Evimin etrafında dolaşıp beni gözetledi. Aldırdığım koruma ve uzaklaştırma kararı gözünü korkuttu ama hâlâ tedirginim. Kemal N.'nin cinsel taciz suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum." (Günaydın)