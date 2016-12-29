MAGAZİN HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Nez'in sapık korkusu

29 Aralık 2016 Perşembe, 11:46:39

  • 1
    1 | 7

    Nez, 5 Mayıs gecesi Beyoğlu'nda gittiği mekanda kendisine psikolojik şiddet yaşatıp cinsel tacizde bulunan Kemal N.'yi savcılığa şikayet etmişti.

  • 2
    2 | 7

    Nez, görülen davada hakime yaşadığı dehşeti anlattı: "Mekanda otururken o an gizlice çekilmiş fotoğraflarım cep telefonuma mesaj olarak atıldı. Büyük korku yaşadım."

  • 3
    3 | 7

    "Kapıya çıktım, adının Kemal N. olduğunu öğrendiğim kişi bana bakıp dudaklarını yaladı. Evime kadar takip etti. Evimin etrafında dolaşıp beni gözetledi. Aldırdığım koruma ve uzaklaştırma kararı gözünü korkuttu ama hâlâ tedirginim. Kemal N.'nin cinsel taciz suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum." (Günaydın)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300