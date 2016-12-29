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Coşkun Sabah, Ceyda Sabah
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Coşkun Sabah ile Ceyda Sabah anlaşmalı boşanacak

Coşkun Sabah ile Ceyda Sabah'ın boşanma davasında önce hakim sonra avukatı davadan çekildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:52:25 Güncelleme: 17:06:47

Telefonuna gelen aşk mesajları üzerine 19 yıllık eşi Ceyda Sabah'ın, ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'a açtığı boşanma davasında taraflar anlaşmalı boşanmak için ilk adımı attı.

Çekişmeli olarak süren davaya bakan Aile Mahkemesi'nin hakimi, Coşkun Sabah'ın avukatı Burhan Ateş'in üniversite arkadaşı çıkması üzerine davadan çekildi. Avukat Burhan Ateş de haberi olmadan Coşkun Sabah'ın yeni bir avukat tutması üzerine davadan çekildiğini bildirdi. Duruşmaya katılan ve boşanmaya kararlı olduğunu belirten Ceyda Sabah, 'Karşı taraf çekişmeli olarak süren davanın anlaşmalı olarak devam etmesi üzerine ilk adımı attı" dedi.

Çiftin dün görülen duruşmasına Ceyda Sabah avukatı Barış Kiziroğlu ile Coşkun Sabah da avukatı Burhan Ateş ile birlikte katıldı. Davaya bakan Aile Mahkemesi'ne yeni atanan hakim, Coşkun Sabah'ın avukatı Burhan Ateş'in Hukuk Fakültesi'nden sınıf arkadaşı çıkması üzerine davadan çekildiğini bildirince davaya başka bir aile mahkemesi hakimi baktı

Duruşmada ise avukat Burhan Ateş, Coşkun Sabah'ın kendisine haber vermeden başka bir avukat ile anlaştığını belirterek ünlü sanatçının avukatlığından ayrıldığını belirtti. Gizli görülen duruşmanın çıkışında konuşan Ceyda Sabah, "Anlaşmalı olarak boşanma durumu olabilir. Karşı taraf ilk adımı attı. Önümüzdeki günlerde anlaşamazsak, o zaman konuşacağım" dedi.
Eşinden ayrılmaya niyeti olmadığını belirten Coşkun Sabah ise 'Gizlilik kararı var. Konuşmayacağım" dedi.

AŞK MESAJLARI

1995'te Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra 1997'de udi şarkıcı Coşkun Sabah'la evlenen Ceyda Sabah, iki çocuğunun babası olan sanatçıya 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi olmak üzere açtığı 2 milyon TL'lik tazminat istemli boşanma davası açmıştı. Ceyda Sabah, eşinin telefonuna gelen aşk mesajları üzerine boşanma davası açmıştı.

Hayati ARIGAN / HABERTURK HABER MERKEZİ 

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