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Işın Karaca'nın düğününde şahit krizi

30 Aralık 2016 Cuma, 06:15:25

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    Işın Karaca’nın çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş’la düğününde şahit krizi yaşandı. Hira’nın hastalığını gerekçe göstererek geceye katılmayan Demet Akalın’ın aynı saatlerde eşi ve kızıyla Akmerkez’de görüntülenmesi kafa karıştırdı.

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    ‘GELMEMİŞ Mİ, HABERİM YOK’

    Son dakika sürprizi! Işın Karaca, 22 yıllık arkadaşı Tuğrul Odabaş’la dünya evine girdi. Ünlü isimlerin katıldığı düğüne, şahit krizi damga vurdu. 

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    Şarkıcının nikâh şahidi Demet Akalın, kızı Hira’nın ateşlenmesini gerekçe göstererek geceye katılmadı. Akalın’ın düğüne gelmediğini muhabirlerden öğrenen Karaca şaşkınlığını, “Aaa, Demet gelmemiş mi, haberim yok” sözleriyle ifade etti.

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