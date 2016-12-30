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Aslıhan Doğan'dan manidar paylaşım

30 Aralık 2016 Cuma, 10:16:12

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    Aslıhan Doğan, evlenmelerine kesin gözüyle bakılan futbolcu Arda Turan ile 2 yıllık ilişkisi sürpriz bir şekilde bitirmiş ve ayrılık nedenini 'Arda'nın ev ortamı bana uymadı' sözleriyle açıklamıştı.

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    Özel hayatında zor günler geçiren Aslıhan Doğan Instagram'da manidar bir paylaşım yaptı. Meriç Keskin'in 'Birkaç tavsiyem var' yazısına sayfasında yer veren Aslıhan Doğan'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı. İşte Aslıhan Doğan'ın o paylaşımı:

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    "Bir şarkın olsun. Senin olsun. Hayatına her giren insana “bu benim şarkım bak” diye dinlet.
    Tek bir parfümün olsun. Özdeşleşmek iyidir.Öyle bir sana ait olsun ki, bir yabancıda bile duysa “acaba burda mi” diye kokuyu duyanın gözü seni arasın..

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