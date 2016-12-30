Aslıhan Doğan'dan manidar paylaşım

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Bir tane en yakın arkadaşın olsun. Sadece kötü günde değil, iyi günde de aradığın ilk kişi olsun. Herkes gittiğinde “şanssızlığınıza” biraz gülün, biraz ağlayın.. Bir tane çok büyük aşkın olsun. Rakıya bahane olsun. Bir dönem çok sevmiş ol, bir dönem nefret etmiş. Her şey küllendikten sonra tebessümle hatırla..Unutma masallar mutlu sonla, efsaneler kavuşamamakla biter..