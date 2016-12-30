30 Aralık 2016 Cuma, 10:17:28 | Güncelleme: 13:08:36
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Şu sıralar Lider Şahin ile yaşadığı aşkla gündemde olan İrem Derici, fazla kilolarından kurtulmak için diyet ve spora başladı.
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Ancak, genç şarkıcı durumu biraz abartınca bir deri bir kemik kaldı.
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Yeni halinin fotoğraflarını sık sık Instagram sayfasında paylaşan İrem Derici'ye hayranlarından eleştiriler de gecikmedi.
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İşte o yorumlardan bazıları:
- Sana ne oldu böyle?
- Artık yeter, kemiklerini görebiliyoruz.
- İrem eski haline dön
- Biraz kilo almaya nedersin?
- Çocuk kadar kaldın yeter artık!
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Okuduğu yorumlardan sıkılan İrem Derici tepkisini 'Uyarıyorum: Şu saniye itibariyle ilk 'kilo al biraz' diyen şanslıyı, Osmanlı tokatlarına boğacağım, ağzını yüzünü kıracağım.' sözleriyle dile getirdi.