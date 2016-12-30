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İrem Derici eridi

30 Aralık 2016 Cuma, 10:17:28

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    Şu sıralar Lider Şahin ile yaşadığı aşkla gündemde olan İrem Derici, fazla kilolarından kurtulmak için diyet ve spora başladı.

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    Ancak, genç şarkıcı durumu biraz abartınca bir deri bir kemik kaldı.

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    Yeni halinin fotoğraflarını sık sık Instagram sayfasında paylaşan İrem Derici'ye hayranlarından eleştiriler de gecikmedi.


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YORUMLAR 2
  • Misafir 33 dakika önce
    bu kızımızın memleketi nere acaba?
  • Misafir 2 saat önce
    hastayım bu kadına
  • Misafir 3 saat önce
    evet abarttı hasta gibi oldu.
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