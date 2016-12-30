Mustafa Topaloğlu, Derya Topaloğlu'nu hastanelik etti

İki çocuğunun babası Mustafa Topaloğlu'ndan dayak yediğini söyleyen Derya Topaloğlu, yüzünün fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.



Derya Topaloğlu fotoğrafların altına şu notu düştü:



"Bütün tanıdıklarımın bilmesini istediğim bir olay yaşadım. Beni bu hale 18 yaşımdan 33 yaşıma kadar yanında bulunduğum ve iki evlat verdiğim Mustafa Topaloğlu getirdi. Mustafa Topaloğlu, oturduğum sitenin kafeteryasında, bayan arkadaşlarımla bir masada otururken; sorgusuz sualsiz yanıma gelip gözüme yumruk attı. Attığı yumrukla 'ortiba' dedikleri, gözümün kemiği kırıldı. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Şimdi ailemin yanındayım. Olaya şahit olan komşularım; sebepsiz ve durduk yere böylesi bir olayla karşı karşıya geldiğime tanıktır. Mustafa Topaloğlu'nun sebepsiz kavgaları fazlaca olmaktaydı. Bu son vuruşuyla sözde olan evlilik bitmiştir. Böylesi bir vahşeti Allah kimseye vermesin"

Ağır bir operasyon geçiren ve şu sıralar ailesinin yanında olan Derya Topaloğlu, Renkli Sayfalar'a telefonla bağlandı. 'Yanına gidersem beni öldürecek' diyen Topaloğlu şunları söyledi:



"15 yıldır aynı evin içindeyiz. Onun ne yapmaya çalıştığını hiç anlayamadım. Daha ilk eşinden gidip boşanamadı ki, benimle nikah yapsın. Bir şey diyemiyorum. Hala şoktayım, yaşadığım olayın şokundayım. Annemle babamın evindeyim. Ben kendisiyle bu olay başıma geldiğinden beri hiç telefonla dahi konuşmadım. Yüzünü görmek istemiyorum. Bir daha gidersem öldürür beni, ölüm çıkar. Üzerime kayıtlı hiçbir şeyim yok. 'Topaloğlu' soyadını mahkeme kararıyla aldım. İlk çocuğum doğduğunda okula başlarken sorun yaşamasın diye mahkeme kararıyla aldığım bir soyisim. Çocuklarımla konuşuyorum. İyi değiller. Benim yanıma gelmek istiyorlar. Sebebi olan tek bir şey var onu da buradan söyleyemem. Acilen tedaviye ihtiyacı var. Daha önce de çocuklarımın gözü önünde çok dayak yedim. Hiç haberim yokken, habersizce vurdu bu yumruğu. Kendisi zaten rahatsız. 66 yaşında ve çok ciddi tedavi görmesi lazım. Çocuklara şiddet uygulayıp, uygulamadığıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bunlar çok çirkin şeyler. Yanımda arkadaşlarım, gören şahitlerim var. Ben canımı yolda bulmadım, asla dönmem. "

ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU: TEMELİ SAĞLAM OLMAYAN BİNA YIKILMAYA MAHKUMDUR



Basında çıkan haberlerin ardından Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu da Renkli Sayfalar'a telefonla bağlandı.



"Çok üzüldüğüm bir şey, sadece Derya Hanım'ın size gönderdiği fotoğraflarla 35 yıllık sanat hayatı boyunca bir karıncayı bile incitmemiş, hep barıştan bahseden Mustafa Topaloğlu linç edildi. Babam bu saatte uyuyordur. Eminim ki bu olaylardan haberdar değildir. Haberi olsa canlı yayına bağlananır, hiçbir şeyin altında kalmaz.





Sağlam temeli olmayan bir bina yıkılmaya mahkumdur.

Derya Topaloğlu 16-17 yıl önce Hasibe Topaloğlu'nun evini basarken, hacılarda hocalarda gezerken, silahla evi basılırken, tehditler savrulurken, iki tane çocuğu mutsuzluğa mahkum ederken kadın hakları neredeydi? Bu programlar neredeydi? Topaloğlu Ailesi'nde akli dengesi yerinde olmayan biri varsa bu Derya Hanımdır.



Maddi anlamda hiçbir şeyinin olmadığını söylüyor. Bu kişi gecekonduda yaşayan, Mustafa Topaloğlu ile tanıştıktan sonra havuzlu siteye taşına, son model cipiyle dolaşan, estetikçilerden çıkmayan bir insan. Bu insan nasıl ekonomik zorluk yaşıyor olabilir?



Babamın bu şiddeti uygulayıp uygulamadığı konusunda bir bilgim yok. Eğer doğruysa, affedilir haklı görünür bir yanı yok.

Karıncayı dahi incitmemiş bir adam eğer bunu yaptıysa, neden yaptığı sorgulanmalı. Ama şu da bir gerçek nedeni ne olursa olsun kabullenilebilir bir şey değil.



Babamın şuan uyuyor olması, sessiz kalıyor olarak algılanmasın.

Benim tüm mutsuzluğu yaşamış biri olarak Derya Topaloğlu ile görüşmem abes olur. Ben kimin üzerine ne var ne yok bilmiyorum. Sadece şuan yaşadığı hayatı söylüyorum.



Annem Hasibe Topaloğlu, babama boşanma davası açmış; babam annemi vazgeçirmiştir. Bu da böyle bilinsin. Aralarında yaşanan bu olayın sebebini inanın ben de çok merak ediyorum. Emin olun ki bu yuva güllük gülistanlık bir şekilde kurulmadı. Eğer öyle olsaydı, ben babamı kendi elimle evlendirirdim."