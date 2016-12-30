Cansu Sakız: ‘Sanatımla iz bırakmak istiyorum’

İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Anasanat Dalı’nı bitiren Cansu Sakız, çini ile resmi harmanladığı ilk kişisel sergisini, önceki gün açtı. ‘Rock’n Tile’ adını taşıyan serginin açılışına Sakız’ın kuzeni, ünlü oyuncu Demet Evgar da katıldı. Çinilere Beatles, Marilyn Manson, David Bowie ve Amy Winehouse gibi birbirinden ünlü müzisyenleri resmeden Sakız, “Çini sanatının gerektirdiği sabırla, rock’ın başkaldıran yanını buluşturdum. Resmettiğim rock’çılar, eserleriyle hepimizin hayatında iz bırakan isimler. Ben de bu dünyada sanatımla iz bırakmak istiyorum” diye konuştu.

'İLHAM VERİCİ BİR SÜREÇTİ'

Sakız’ın eserlerini yaratım sürecine bire bir şahit olduğunu belirten Demet Evgar ise, “Cansu’nun yaratım sürecini izlemek benim için ilham vericiydi. Çocukluğundan beri hayallerinin peşinden gitmesi beni gururlandırıyor. Rol aldığım ‘Kozalar’ adlı oyunun makyaj tasarımı ve uygulaması da Cansu’nun imzasını taşıyor” dedi.

Ece SARUHAN / HT MAGAZİN