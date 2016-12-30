MAGAZİN HABERLERİ
30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Cansu Sakız
MAGAZİN

Cansu Sakız: ‘Sanatımla iz bırakmak istiyorum’

Cansu Sakız, çini ile resmi harmanladığı ilk kişisel sergisini, önceki gün açtı

30 Aralık 2016 Cuma, 10:53:25 Güncelleme: 14:58:16

İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Anasanat Dalı’nı bitiren Cansu Sakız, çini ile resmi harmanladığı ilk kişisel sergisini, önceki gün açtı. ‘Rock’n Tile’ adını taşıyan serginin açılışına Sakız’ın kuzeni, ünlü oyuncu Demet Evgar da katıldı. Çinilere Beatles, Marilyn Manson, David Bowie ve Amy Winehouse gibi birbirinden ünlü müzisyenleri resmeden Sakız, “Çini sanatının gerektirdiği sabırla, rock’ın başkaldıran yanını buluşturdum. Resmettiğim rock’çılar, eserleriyle hepimizin hayatında iz bırakan isimler. Ben de bu dünyada sanatımla iz bırakmak istiyorum” diye konuştu.

'İLHAM VERİCİ BİR SÜREÇTİ'

Sakız’ın eserlerini yaratım sürecine bire bir şahit olduğunu belirten Demet Evgar ise, “Cansu’nun yaratım sürecini izlemek benim için ilham vericiydi. Çocukluğundan beri hayallerinin peşinden gitmesi beni gururlandırıyor. Rol aldığım ‘Kozalar’ adlı oyunun makyaj tasarımı ve uygulaması da Cansu’nun imzasını taşıyor” dedi.

Ece SARUHAN / HT MAGAZİN

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Serdar Özkan evlendi
MAGAZİN

Ünlü futbolcu evlendi
Deniz Seki'ye sürpriz yılbaşı ziyareti
MAGAZİN

Deniz Seki'ye sürpriz yılbaşı ziyareti
Mustafa Topaloğlu, Derya Topaloğlu'nu hastanelik etti
MAGAZİN

18 yıllık eşini hastanelik etti!

İrem Derici eridi
MAGAZİN

Son halini gören takipçileri yorum yağdırdı
2016 yılının magazin olayları
MAGAZİN

Türk işadamından Kendall'a dudak uçuklatan hediye
Behzat Gerçeker ve Betül Demir 2016’yı uğurladı
MAGAZİN

2016’yı uğurladılar
Ziynet Sali, yeni yıl hediyesi olarak iç çamaşırı aldı
MAGAZİN

Yeni yıl hediyesi iç çamaşırı

Tuba Ünsal, kızı Sare’yle alışverişte
MAGAZİN

Anne-kız alışverişte