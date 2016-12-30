MAGAZİN HABERLERİ
30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Gülben Ergen, Engin Yeşil
MAGAZİN

Gülben Ergen’le anılan işadamı Engin Yeşil’den açıklama

İşadamı Engin Yeşil, Gülben Ergen ile aşk yaşadığına yönelik ileri sürülen iddiaları yalanladı

30 Aralık 2016 Cuma, 16:27:22 Güncelleme: 16:42:29

Televizyoncu eşi Erhan Çelik’ten boşanan Gülben Ergen’in ünlü bir işadamı ile aşk yaşadığı bu kişinin ise işadamı Engin Yeşil olduğu ileri sürülmüştü. Yeni Asır gazetesi’nde yayınlanan bu habere Gülben Ergen sosyal medya hesabından büyük tepki göstermişti. Ergen’in tepkisinin ardından Engin Yeşil de bugün yazılı bir açıklama yaparak böyle bir ilişki yaşanmadığını belirtti.

İşte Yeşil’in basın açıklaması

Değerli basın mensubu,

Dünyanın ve ülkemizin önemli ve zor günler yaşadığı şu dönemlerde magazin dünyasında çıkan asılsız haberlerde yer almaktan dolayı çok üzgünüm. Son günlerde birçok mecrada yansıtıldığının aksine Sayın Gülben Ergen ile herhangi bir ilişkimiz olmamıştır ve şu anda da bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Hakkımda bazı gazete, televizyon ve internet sitelerinde çıkan “ilişki” haberleri tamamen asılsız olup beni derinden üzmüştür. Gazeteciliğin temel taşlarından biri olan taraflardan bilgi alma ilkesine gerek duyulmadan (bugüne dek basın mensuplarının herhangi biri bana ulaşıp konuyla ilgili bilgi alma gereği hissetmemiştir) haberlerin gerçeği yansıtmayan şekilde servis edilmesini de şaşkınlık ve hayretle karşılıyorum. Değerli gazeteci arkadaşlarımın ve kamuoyunun bilgisine sunarım. Haberin gerçeğinin asılsızından daha çok değer bulması dileğiyle.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Serdar Özkan evlendi
MAGAZİN

Ünlü futbolcu evlendi
Deniz Seki'ye sürpriz yılbaşı ziyareti
MAGAZİN

Deniz Seki'ye sürpriz yılbaşı ziyareti
Mustafa Topaloğlu, Derya Topaloğlu'nu hastanelik etti
MAGAZİN

18 yıllık eşini hastanelik etti!

İrem Derici eridi
MAGAZİN

Son halini gören takipçileri yorum yağdırdı
2016 yılının magazin olayları
MAGAZİN

Türk işadamından Kendall'a dudak uçuklatan hediye
Behzat Gerçeker ve Betül Demir 2016’yı uğurladı
MAGAZİN

2016’yı uğurladılar
Cansu Sakız: ‘Sanatımla iz bırakmak istiyorum’
MAGAZİN

‘Sanatımla iz bırakmak istiyorum’
Ziynet Sali, yeni yıl hediyesi olarak iç çamaşırı aldı
MAGAZİN

Yeni yıl hediyesi iç çamaşırı