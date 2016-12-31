Ahmet Selçuk İlkan: "Gönül hamallığı yapıyorum"

4 | 26

‘Bu albüm bir hatıra defteri’

- Bu projenin sizin için önemi nedir?

İnsanların eski şarkılara olan özlemini ve susuzluğunu gidermek için bu proje önemliydi. Gönül haritalarımızı çizen şarkılar yeniden dillendi ve güzel bir hatıra albümü oldu. Albüme bir hatıra defteri olarak bakıyorum.