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Ahmet Selçuk İlkan: "Gönül hamallığı yapıyorum"

31 Aralık 2016 Cumartesi, 06:54:38

Sanat hayatındaki 40’ıncı yılını ‘Unutulmayan Şarkılar’ adlı albümle kutlayan Ahmet Selçuk İlkan, “Mutlulukların şairi olmak kolay. Mesele yalnızların şairi olabilmekte” diyor

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    ‘40 Yıl, 40 Ses, 40 Nefes’ sloganıyla oluşturulan ve 2 CD’den oluşan ‘Ahmet Selçuk İlkan 40’ıncı Yıl Unutulmayan Şarkılar’ albümü geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

     

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    1500’den fazla şiiri bulunan Ahmet Selçuk İlkan, yaşarken bir sanatçıya saygı albümü yapılıp vefa gösterilmesinin tarifi imkânsız bir duygu olduğunu söylüyor. Bugüne dek yeni yılı hiç bu kadar heyecanlı karşılamadığını dile getiren İlkan bugünlerde, yaz aylarında çıkaracağı  yeni şiir kitabının üzerinde çalışıyor...

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    - 40’ıncı sanat yılınız için hazırlanan ‘Unutulmayan Şarkılar’ albümü kimin fikriydi?

    Polat Yağcı bir gün bana gelip müzik kariyerimdeki 40’ıncı yılım şerefine hatıra albümü yapmak istediğini söyledi. İlk aşamada 20, bir sonraki albüm için de 20 kişiyi albüme dahil etme kararı aldık. 40 yorumcuyu teknik açıdan bir araya getirmek gerçekten zordu. Biz de haliyle 2 albüm hazırlamaya karar verdik. İlki çıktı, ikincisi de 2017’nin yazında çıkacak.

     

 
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