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Ünlülerin 2017 dilekleri

31 Aralık 2016 Cumartesi, 10:34:53

İyisiyle, kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi 2017 de iyi dilekler eşliğinde büyük bir umutla karşılanıyor. Ünlü isimler yeni yıl öncesi hem kendileri, hem de Türkiye ve dünya için iyi dileklerde bulundu

  • 1
    1 | 15

    - İnsanları mutlu ederek mutlu olayım.

    - Müziğim daha çok dinlensin, sanatçıların öldükten sonra değil yaşarken de kıymeti olsun herkes değil gerçekten hak edenler alkışlansın.

  • 2
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    - Bir sihirli değneğim olsun, onunla bütün vatandaşlarımı bolluk içinde yaşatayım. 

  • 3
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    - İnsanlığın en yüce değer olduğu hatırlansın, açlık bitsin, her çocuk annesiyle-babasıyla büyüsün. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar son bulsun.

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