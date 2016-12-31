Ünlülerin 2017 dilekleri

31 Aralık 2016 Cumartesi, 10:34:53 | Güncelleme: 11:06:05
İyisiyle, kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi 2017 de iyi dilekler eşliğinde büyük bir umutla karşılanıyor. Ünlü isimler yeni yıl öncesi hem kendileri, hem de Türkiye ve dünya için iyi dileklerde bulundu
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- İnsanları mutlu ederek mutlu olayım.
- Müziğim daha çok dinlensin, sanatçıların öldükten sonra değil yaşarken de kıymeti olsun herkes değil gerçekten hak edenler alkışlansın.
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- Bir sihirli değneğim olsun, onunla bütün vatandaşlarımı bolluk içinde yaşatayım.
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- İnsanlığın en yüce değer olduğu hatırlansın, açlık bitsin, her çocuk annesiyle-babasıyla büyüsün. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar son bulsun.
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- Sağlık ve huzurlu bir yıl geçireyim.
- Müzik herkesin kalbine tek tek dokunsun.
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- Türkiye’de mutlak barış olsun, dostluk duygumuz olabildiğince kabarsın. - Tüm ülkeler diğerleri olmadan var olamayacağını artık anlasın.
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- Kızım Yağmur sağlıklı olsun. - Filmlerimizi bütün dünya izleyip ne kadar yüce bir kültürümüz olduğu görülsün.
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- Artık lanet okumayalım, tek bir acı haber duymayalım. - Dünya, dünyanın nimetlerinin insanlığın hizmetinde olduğunu hatırlasın.
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- Herkes için sağlıklı bir yıl olsun. - Müzik hiç susmasın.
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- Herkes hoşgörülü olsun, ülkeme huzur, mutluluk ve barış hâkim olsun.
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- Dünya artık kendisine gelsin. Hiçbir ülkede çatışma ve açlık olmasın.
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- Sabah kalktığımda şarkı mırıldanacak kadar keyifli olayım. - Sanatın insanlığın vazgeçilmez bir değeri olduğu belleklere iyice kazınsın.
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- Hiç kimsenin acı çekmediği bir Türkiye ve dünya olsun.
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- Daha sağlıklı olayım. - Türk sinemasının dünya çapındaki başarıları artsın.
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- Türkiye, barış, huzur, birlik ve beraberliğin ülkesi olsun. Herkes merhametli olsun. Merhamet diliyorum. - Kötülerin, kötülüklerin değil iyilerin, iyiliklerin galip geldiği bir dünya olsun.
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- Sabah kalktığımda şarkı mırıldanacak kadar keyifli olayım. - Sanatın insanlığın vazgeçilmez bir değeri olduğu belleklere iyice kazınsın. - Hiç kimsenin acı çekmediği bir Türkiye ve dünya olsun.