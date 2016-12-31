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2017 ‘Güldür Güldür’ geliyor

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:09:19

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    2017’yi evde karşılayacaklar için her yıl olduğu gibi seçenek çok. Ekranlarda diziden yarışmalara, filmlerden mizaha, konserlerden Victoria’s Secret’a kadar yok yok. PTT gecesinin birbirinden iddialı izlencelerini sizler için derledik

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    KAHKAHA

    SHOW TV izleyicileri 2016’yı kahkahalarla uğurlayacak. Saat 20.00’de ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ ile başlayacak espri bombardımanı saat 22.00’de ‘Güldür Güldür Show’ ile devam edecek. Ünlü isimlerin katılımıyla renklenecek programlarda espriler havada uçuşacak.

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    Güldür Güldür Show

    Ferhat Göçer, Hayko Cepkin, Merve Özbey, “Güldür Güldür Show” ekibiyle aynı sahneyi paylaşacak. Esprilerin havada uçuşacağı programda, geri sayım heyecanı, özel skeçler, sürprizler ve sevilen şarkılarla eğlence tavan yapacak. 

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