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Halle Berry ve Olivier Martinez resmen boşandılar

Ekim 2015’ten beri ayrı yaşayan Halle Berry ve Olivier Martinez, evliliklerini noktaladı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:04:42 Güncelleme: 12:05:29

Hollywood’un ünlü çiftlerinden Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry ile Fransız aktör Olivier Martinez, üç yıllık evliliğin ardından yollarını ayırdı. TMZ’in haberine göre, üç yaşında Maceo adında bir erkek çocukları olan çift, resmen boşandı. 50 yaşındaki Berry ve Martinez, 2010’da ‘Dark Tide’ filminin setinde tanışmıştı. Ayrılık sonrası açıklama yapmayan ikilinin, daha önce evlilik sözleşmesi imzaladıkları için mal paylaşımı konusunda sorun yaşamayacakları iddia edildi. Bu; Martinez’in ilk, Berry’ninse üçüncü evliliğiydi.

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