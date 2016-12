Alışveriş sonrası kızı Melisa Ural'ı önden yollayan Sibel Can, gazetecileri atlatmaya çalıştı.



Melisa aracına bindikten sonra kızıyla telefonda konuşan Can, kendisini başka bir noktadan almasını söyledi. Az ilerde kızıyla buluşan Can, flaşlar patlayınca şaşkınlık yaşadı.



Camı açarak gazetecileri selamlayan Can, "Kızım gazeteciler var diyordu. Fena yakalandık" dedi. (Cadde)

