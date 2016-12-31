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28 yaşındaki oyuncu, tek başına geldiği salonda yine tahta tek başına oturdu. Düğünde ilahiler de okundu. Bonservisi Trabzonspor'da olan Aykut Demir’in kiminle evlendiği konusunda bilgi verilmedi. Medyaya yansıyan fotoğraflarda gelinin olmaması bir başka dikkat çeken detay oldu. Aykut Demir’in düğününe Osmanlıspor ve Trabzonspor'dan futbolcu arkadaşları da katıldı.