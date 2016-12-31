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Osmanlısporlu futbolcu Aykut Demir evlendi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:44:17

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    Osmanlısporlu futbolcu Aykut Demir, dünya evine girdi.

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    Aykut Demir, düğünün yapıldığı salona mehteran takımı eşliğinde ve tek başına geldi. Salonda üç hilalli yeşil bayrak ile kelime-i tevhid bayrağı vardı.

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    28 yaşındaki oyuncu, tek başına geldiği salonda yine tahta tek başına oturdu. Düğünde ilahiler de okundu. Bonservisi Trabzonspor'da olan Aykut Demir’in kiminle evlendiği konusunda bilgi verilmedi. Medyaya yansıyan fotoğraflarda gelinin olmaması bir başka dikkat çeken detay oldu. Aykut Demir’in düğününe Osmanlıspor ve Trabzonspor'dan futbolcu arkadaşları da katıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    Deaş ı dışarda arama
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