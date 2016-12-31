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Aykut Demir
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Osmanlısporlu futbolcu Aykut Demir evlendi

Trabzonpor’un Osmanlıspor'da kiralık oynayan futbolcusu Aykut Demir, dün evlendi. Tecrübeli oyuncu düğün salonuna mehteran takımıyla geldi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:16:20 Güncelleme: 16:19:10

Osmanlısporlu futbolcu Aykut Demir, dünya evine girdi.

Aykut Demir, düğünün yapıldığı salona mehteran takımı eşliğinde ve tek başına geldi. Salonda üç hilalli yeşil bayrak ile kelime-i tevhid bayrağı vardı.

28 yaşındaki oyuncu, tek başına geldiği salonda yine tahta tek başına oturdu. Düğünde ilahiler de okundu. Bonservisi Trabzonspor'da olan Aykut Demir’in kiminle evlendiği konusunda bilgi verilmedi. Medyaya yansıyan fotoğraflarda gelinin olmaması bir başka dikkat çeken detay oldu. Aykut Demir’in düğününe Osmanlıspor ve Trabzonspor'dan futbolcu arkadaşları da katıldı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 27 dakika önce
    ALLAH MESUT MUTLU ETSİN ÇOK GÜZEL OLMUŞ
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