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01 OCAK 2017
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Ünlü isimlerden Reina'ya düzenlenen terör saldırısına tepki

01 Ocak 2017 Pazar, 10:40:23

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    HADİSE

    Yeni yıla dair tüm iyi dileklerimi yok ettiniz.Tek dileğim yok olmanız!
    Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa ve bu acıyı en derinden yaşayan yakınlarına sabır diliyorum! #TeröreLanetOlsun

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    ECE ERKEN
    2017ye böyle uyanmak...lanet olsun ya yeter!!!!ldiyecek söz kalmadı!Allah büyük!hem burada hem de ahirette gün yüzü görmeyin inşallah!!!!! #reina

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    3 | 22

    CEM YILMAZ

    Yazıklar olsun

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