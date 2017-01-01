Ünlü isimlerden Reina'ya düzenlenen terör saldırısına tepki
01 Ocak 2017 Pazar, 10:40:23 | Güncelleme: 13:49:40
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HADİSE
Yeni yıla dair tüm iyi dileklerimi yok ettiniz.Tek dileğim yok olmanız! Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa ve bu acıyı en derinden yaşayan yakınlarına sabır diliyorum! #TeröreLanetOlsun
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ECE ERKEN 2017ye böyle uyanmak...lanet olsun ya yeter!!!!ldiyecek söz kalmadı!Allah büyük!hem burada hem de ahirette gün yüzü görmeyin inşallah!!!!! #reina
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CEM YILMAZ
Yazıklar olsun
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OKTAY KAYNARCA
"Bu karanlık kadar karanlıklarla sizi doğurup büyütüp, bu dünyayı karartmaya çalışanlar, şimdi gidin çocuklarınızın yüzüne bakın ve deyin ki Biz dün gece gözümüzü kırpmadan Allah adına Allah’ın kullarını hiçbir suçları yokken katlettik ki cennete gidebilelim, dünyayı cehenneme çeviriyoruz ki bize cennet bahşedilsin. Ama unutmayın Allah’ın adaleti bu dünyada yaşattıklarınızı size bu dünyada yaşatmak üzeredir. Sonsuza kadar karanlıklarda kalın ve gün yüzü görmesin soyunuz sopunuz, yedi ceddiniz… Şerefsiz, korkak, cahil, pis, çirkin, iğrençsiniz ve tarihe böyle geçeceksiniz. Savaşın bile bir şerefi namusu vardır ama siz namustan, dinden, kitaptan, imandan bile habersiz büyütülmüş zavallılarsınız. Canımızı yakıyorsunuz, birlik oldunuz dünyanın bütün şerefsizleri birlik oldunuz canımızı yakıyorsunuz ama acılarımız bizi daha da bir arada tutacak ve acımız bizi daha da güçlendirecek, hepinizi karanlık çukurlarınıza gömecek kadar kinliyiz ve korkmuyoruz. Milletimizin başı sağolsun."
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MURAT BOZ
Daha "Mutlu Yıllar" diyeli birkaç saat olmuşken gecemizi karartan karanlık zihnin Allah belasını versin. #terörelanetolsun
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SİBEL CAN
Yine savunmasız masum insanlar katledildi.. Günah nedir bilmeyen hainler.. Amaç mekanlar değil, Ülkedir,millettir birliğimizi beraberliğimizi bozmaktır. Allah büyüktür... Ölenlere rahmet yaralı olanlara acil şifalar diliyorum.Geride kalanlara Allah dayanma gücü versin...
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ÖZGE ULUSOY
Teröre lanet olsun
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ÇAĞLA ŞIKEL
Allah'ım nasıl olur?
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GÜLBEN ERGEN
Yazıklar olsun... #Terör #Lanet #Sabır #istanbul
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DEMET AKALIN
En az 35 ölü yazik bize #reina#istanbul#lanetolsun
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SEREN SERENGİL
Çok üzgünüm İstanbul nihayet buralara da indiler..
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MUSTAFA CECELİ
Gözümü böyle bir haberle açacağımı ve terör belasının bu kadar da şerefsiz olacağını aklımın ucundan geçirmedim..
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ATA DEMİRER #terörelanetolsun Birlikte ve sağlam duralım
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DERYA BAYKAL Çok üzücü çok... Başımız sağolsun
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EMRAH
Büyük Allah'ım ülkemizi korusun
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ESRA EROL
En büyük korkum son dakika haberleri #Reina silahlı saldırıda çok sayıda yaralı varmış. Off
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MEHMET ALİ ERBİL
Lanet olsun
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MURAT DALKILIÇ
Uyuyamıyorum sinirden, oh olsun diyenler, vah vah vah ki ne vah!
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AHU YAĞTU
Allah sabir versin bize #hergunyenibirgun
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ÖZLEM YILDIZ
Yeni yılın ilk dakikalarında yine acı yine vahşet ....