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Meryem Uzerli'den Can Ateş'e 'çocuk' vetosu

01 Ocak 2017 Pazar, 13:36:54

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    Meryem Uzerli, yılbaşını kızı Lara ile geçirmek isteyen Can Ateş’e olumsuz yanıt verdi. Oyuncu, eski partnerine, “Yılın ilk günlerini Almanya’da ailemle geçireceğim” mesajını yolladı

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    2012'de başlayan ilişkileri bir yıl sonra biten Meryem Uzerli ve Can Ateş'in üç yaşında Lara adında bir kızları var.

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    Hamileyken iş adamından ayrılan oyuncu, çocuğunu Almanya'da tek başına büyüttü.

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