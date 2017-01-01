MAGAZİN
Meryem Uzerli'den Can Ateş'e 'çocuk' vetosu
01 Ocak 2017 Pazar, 13:36:54 | Güncelleme: 13:46:49
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Meryem Uzerli, yılbaşını kızı Lara ile geçirmek isteyen Can Ateş’e olumsuz yanıt verdi. Oyuncu, eski partnerine, “Yılın ilk günlerini Almanya’da ailemle geçireceğim” mesajını yolladı
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2012'de başlayan ilişkileri bir yıl sonra biten Meryem Uzerli ve Can Ateş'in üç yaşında Lara adında bir kızları var.
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Hamileyken iş adamından ayrılan oyuncu, çocuğunu Almanya'da tek başına büyüttü.
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Ateş'in Lara'yı altı aylıkken görmesine izin veren Uzerli, iş adamını hayatına dahil etmemeye özen gösterdi.
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CAN ATEŞ YENİ YILI KIZIYLA KARŞILAMAK İSTEDİ
Üç yıldır kızına hem annelik hem de babalık yapan oyuncu, Ateş'ten gelen yılbaşı teklifini geri çevirdi.
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Arkadaşları aracılığıyla eski sevgilisine haber gönderen Ateş, yeni yılı kızıyla karşılamak istediğini söyledi.
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Mesaja olumsuz yanıt veren oyuncu, "Kızımla birlikte ailemin yanında, Berlin'de olacağım. Onlarla kendimi güvende ve iyi hissediyorum. Yılın ilk günlerini Almanya'da ailemle geçireceğim" dedi.(Cadde)
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Uzerli, yılbaşı gecesi kızıyla çekildiği bu kareyi "Allah tüm çocukları korusun" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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